Haaland a părăsit lotul Norvegiei

Atacantul Erling Haaland a revenit la clubul său Manchester City, după ce a primit permisiunea de a părăsi lotul naționalei de fotbal a Norvegiei, duminică, înaintea amicalului de marți cu Noua Zeelandă, scrie Reuters.

Sâmbătă, Haaland a reușit un hat-trick în meciul cu Israel (5-0), din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Haaland, alături de alți trei jucători, au primit aprobarea de a reveni la cluburile lor din cauza programului foarte încărcat pe care îl au.

City joacă sâmbătă contra lui Everton, înainte de a se deplasa marți, 21 octombrie, în Spania pentru jocul cu Villarreal din Liga Campionilor.

În meciul cu Israelul, Erling Haaland a devenit jucătorul care a atins cel mai repede borna de 50 de goluri înscrise pe scena internațională, cu un hat-trick (27, 63, 72) reușit la cea de-a 46-a selecție la echipa națională.