Haaland a pulverizat recordul de rapiditate pentru a atinge 50 de goluri la echipa națională

Atacantul norvegian Erling Haaland a devenit cel mai rapid jucător care a atins 50 de goluri la țională, cu un hat-trick (27, 63, 72) reușit la cea de-a 46-a selecție.

În acest sezon, Haaland are 15 goluri în 13 meciuri

El a stabilit performanța cu ocazia partidei câștigate în fața Israelului (5-0) în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, informează AFP.

Haaland a reușit golurile sale cu numărul 49, 50 și 51 cu Norvegia, pentru care are o medie de mai mult de un gol pe meci, o rată total inedită în fotbalul internațional, conform statisticilor realizate de Opta.

Cel mai aproape de norvegian pentru atingerea acestei performanțe a fost englezul Harry Kane, care a trebuit să aștește până la cea de-a 71-a selecție pentru a înscrie al 50-lea său gol cu naționala Angliei.

Brazilianul Neymar a realizat această performanță la a 74-a selecție sub culorile ‘auriverde’, iar Haaland s-a dovedit de două ori mai rapid decât francezul Kylian Mbappe, care a înscris al 50-lea său gol la a 90-a selecție. O statistică identică cu cea a polonezului Robert Lewandowski.

Argentinianul Lionel Messi (107 selecții) și portughezul Cristiano Ronaldo (114 selecții) au fost nevoiți să aștepte mai mult.

Haaland are un debut de sezon fantastic. În afara golurilor marcate cu naționala, liderul grupei de calificare la Cupa Mondială din 2026, el a înscris deja nouă goluri cu Manchester City în șapte etape din Premier League, precum și trei realizări în Liga Campionilor.