Hadjar vrea să păstreze trofeul spart de la GP-ul Ţărilor de Jos: „Voi primi unul nou, ştiu asta, dar îl vreau pe celălalt!”

Isack Hadjar a declarat că acum are mai mult adeziv decât ar putea avea nevoie şi că vrea doar să primească înapoi trofeul din ceramică al Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, pe care l-a câştigat şi apoi l-a spart, după ce a terminat pe locul trei la Zandvoort weekendul trecut.

„Sincer, nici măcar nu ştiu unde este trofeul meu, cel spart. Echipa are grijă de el”, a spus francezul

Pilotul Racing Bulls, care va primi un exemplar nou al primului său trofeu de Formula 1, are la propriu o mare capacitate de a lipi.

„Am primit adeziv de la atât de mulţi oameni, încât nici nu vă puteţi imagina. Aş putea lipi întregul paddock chiar acum”, a declarat tânărul de 20 de ani reporterilor la Marele Premiu al Italiei.

„Sincer, nici măcar nu ştiu unde este trofeul meu, trofeul meu spart”, a spus francezul. „Echipa are grijă de el, presupun. Am lăsat pe mâini bune ambele părţi. Voi primi unul nou, ştiu asta, dar îl vreau pe cel spart… nu ne pasă de cel nou, pentru că nu face parte din istoria Grand Prix-ului.”

Deja aclamat de mulţi drept debutantul anului, Hadjar a spart trofeul Royal Delft realizat manual când a pozat pentru o fotografie de echipă duminica trecută şi l-a aşezat pe jos. Când l-a ridicat din nou, acesta s-a rupt în două.

Hadjar probabil că nu va avea nevoie de adeziv dacă va urca din nou pe podium la Monza duminică – trofeele care vor fi înmânate acolo sunt realizate din aluminiu.