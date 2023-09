Hagi, despre meciul cu FCSB: Trebuie să facem meci foarte bun din minutul 1 până în minutul 90. Sperăm să fie ca anul trecut când am fost mai buni ca ei

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat sâmbătă, că echipa sa trebuie să facă un meci bun contra FCSB-ului, din primul minut până la finalul partidei şi a precizat că speră ca jucătorii săi să fie mai buni ca adversari, la fel cum a fost anul trecut.

Hagi a afirmat într-o conferinţă de presă, că speră ca echipa sa să ajungă la nivelul de anul trecut.

“E un meci în campionat, acasă. Venim după o perioadă foarte aglomerată înainte, am avut această pauză, s-a muncit foarte bine, am discutat cu cei care au rămas acasă. Cred că ne-am antrenat foarte bine şi acum cu cei care au venit de la lotul naţional, am discutat şi cu ei şi uşor,uşor sperăm să ne revenim la cei care am fost anul trecut. Adică să luăm fiecare meci în parte din campionat, să ne concentrăm foarte mult pe acest aspect şi să ne luptăm şi să încercăm să luăm cele trei puncte. Să facem cel puţin lucrurile pe care le-am făcut anul trecut, pentru că echipă e proporţie de 90% aceeaşi de anul trecut. Au venit şi jucătorii noi, care trebuie să se adapteze şi uşor, uşor vom vedea cine se va adapta”, a declarat Hagi.

El a menţionat că situaţia este diferită faţă de sezonul trecut deoarece atunci Farul nu era luată în seamă.

“Drumul va fi lung, va fi greu. Foarte greu chiar. E total diferit faţă de anul trecut. Anul trecut probabil nimeni nu ne lua în seamă. Anul acesta deja avem acest statut de anul trecut, dar asta pentru mine ce a fost, a fost. Suntem o echipă care trebuie să câştigăm tot ce am avut anul trecut: un joc foarte bun, ambele faze făcute foarte bine. Ştiam să atacăm, ştiam să ne apărăm. Când era nevoie, eram şi pragmatici, de aceea am şi devenit campioni. Uşor, uşor, tot ce am văzut în aceste două săptămâni îmi dă încredere că vom face bine. (…) E un meci dificil, trebuie să ne depăşim. Trebuie să facem meci foarte bun din minutul 1 până în minutul 90 şi sperăm să facem cum a fost anul trecut când am fost mai buni ca ei”, a precizat Hagi.

El a mai anunţat că are o singură absenţă, cea a lui Rivaldinho, care este accidentat.

Partida dintre Farul şi FCSB are loc duminică, de la ora 21.45 pe stadionul din Ovidiu.