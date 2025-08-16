Hakim Abdallah nu s-a ascuns de cuvinte după ce a dat gol lui Dinamo: „Un sentiment plăcut”

Dinamo București a remizat cu UTA Arad, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Arena Națională, într-un meci în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

„Era timpul să plec”, dezvăluie atacantul

Arădenii au deschis scorul prin Hakim Abdallah (33), fostul atacant al lui Dinamo. Gazdele au egalat prin francezul Mamoudou Karamoko (59), din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Dinamo a încheiat în nouă jucători, după ce Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90) au fost eliminați pentru două cartonașe galbene.

„Am fost două sezoane la Dinamo. Acolo a fost primul club la care am venit în România. E normal să nu sărbătoresc golul în fața suporterilor lui Dinamo.

Sunt fericit că am înscris. Mă bucur că am reușit să păstrăm un punct. A fost un sentiment plăcut când întreg stadionul m-a aplaudat după gol.

M-am simțit bine cu mine însumi. Am fost fericit. Am petrecut mult timp la Dinamo, am prieteni aici. La Dinamo am fost fericit.

Nu am jucat prea mult în ultimele 6 luni. Nu spun că antrenorul Kopic nu mi-a dat încredere, dar era timpul să plec.

Mă bucur că am făcut această alegere, să vin la Arad. Acum sunt eu însumi. Mi se dă încredere, sper să ating toate obiectivele. Știu ce vrea să joace Kopic, Dinamo e o echipă bună.

Dinamo a fost foarte bună azi, poate am fost și ghinioniști că am primit acel gol. E un punct bun pentru noi”, a declarat Abdallah.