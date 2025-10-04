Hakim Ziyech, aproape de CFR Cluj! Transferul care poate schimba istoria fotbalului românesc

Marocanul Hakim Ziyech, fost jucător la Ajax și Chelsea, devine principalul subiect în presa internațională după zvonurile că ar putea ajunge la CFR Cluj, club ambițios din Liga 1. Liber de contract de patru luni, de când a părăsit Al-Duhail din Qatar, Ziyech este văzut de olandezi ca o adevărată lovitură pentru fotbalul românesc.

Presa olandeză subliniază că transferul lui Ziyech la CFR ar reprezenta „cel mai mare transfer românesc din toate timpurile”, evidențiind ambițiile clubului din Gruia. CFR Cluj, aflată momentan pe locul 13 în liga internă, a mai făcut achiziții importante, precum fostul fundaș Chelsea, Kurt Zouma, căruia i s-a oferit un salariu generos, iar salariul pentru Ziyech ar urma să fie chiar mai mare.

Deși s-a vehiculat și o posibilă mutare la PSV, aceasta nu s-a concretizat. Întrebat despre transfer, președintele CFR Cluj, Cristi Balaj, a declarat că în cadrul clubului nu s-a discutat despre această posibilitate și că nu deține informații suplimentare. Totuși, nu exclude ca acest transfer să fie o inițiativă a lui Ioan Varga, conducătorul clujenilor.

„Dacă Clujul reușește să-l transfere pe Ziyech, acesta va fi considerat cel mai mare transfer românesc din toate timpurile.

Ceea ce este clar, însă, este că Clujul este ambițios. Actualul loc 13 din România și-a întărit recent lotul cu adăugarea fostului fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma, căruia i s-a oferit un salariu generos. Se așteaptă ca Ziyech să câștige chiar mai mult decât francezul.

Internaționalul marocan, cu 64 de selecții, este fără club de la începutul lunii iulie, când i-a expirat contractul cu echipa qatareză Al Duhail SC. După accidentarea lui Ruben van Bommel, numele lui Ziyech a fost vehiculat pentru scurt timp la PSV. Cu toate acestea, nu a rezultat nimic concret”, au scris olandezii.

Ziyech, cu 64 de selecții la naționala Marocului, ar reprezenta o adevărată revoluție pentru campionatul românesc, iar dacă negocierile se vor finaliza, mutarea va fi fără îndoială cea mai spectaculoasă din istoria recentă a Superligii.