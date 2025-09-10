Handbal feminin: CSM Bucureşti, a treia victorie în Liga Naţională şi devine lider al clasamentului

Campioana CSM Bucureşti a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Dunărea Brăila, scor 38-33 (19-17), în meci jucat în devans la etapa a III-a a Ligii Naţionale. Cu 6 puncte, CSM Bucureşti urcă deocamdată pe primul loc al clasamentului.

Tot miercuri, Gloria Bistriţa a dispus, în deplasare, de formaţia CSM Tg. Jiu, scor 31-24 (16-17), în meci restant din etapa a II-a.

Echipele CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa reprezintă România în Liga Campionilor, astfel că au meciuri programate în devans sau restante în competiţia internă.

Etapa a III-a a Ligii Naţionale, programează partide începând de vineri, între SCMU Craiova – CSM Slatina (vineri), CSM Galaţi – HC Zalău, Corona Braşov – CSM Tg. Jiu, Rapid Bucureşti – SCM Rm. Vâlcea (sâmbătă), plus restanţa Gloria Bistriţa – Minaur Baia Mare (24 septembrie).

Runda a IV-a are meciuri în program între 27 septembrie – 1 octombrie, după reunirea şi acţiunile echipei naţionale.