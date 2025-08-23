Handbal feminin: SCM Râmnicu Vâlcea, eşec cu FTC Budapesta în semifinalele turneului amical de la Debrecen

Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă, vineri, de formaţia FTC Budapesta, scor 34-24 (17-16), în semifinalele ”II Kermann IT Cup”, turneu amical găzduit de DVSC Debrecen. În finala mică, SCM se va duela cu MKS Lublin.

În cealaltă semifinală, DVSC Debrecen – MKS Lublin, scor 39-19 (23-11).

Astfel, sâmbătă se vor duela în finala mică învinsele SCM Râmnicu Vâlcea şi MKS Lublin, iar pentru trofeu vor lupta FTC Budapesta şi DVSC Debrecen.

Anterior, tot la Debrecen, SCM Râmnicu Vâlcea a învins formaţia ungară Mosonmagyaróvár KC, scor 34-28.

La finalul săptămânii trecute, SCM Râmnicu Vâlcea a participat la Cupa Craiova, turneu amical pe care l-a încheiat pe locul 3, în urma rezultatelor: 27-30 cu CSM Slatina, 25-27 SCMU Craiova şi 31-30 cu Ştiinţa Bucureşti.

De asemenea, în primul turneu de pregătire din intersezon, Turneul Memorial ”Constantin Tită” pe care l-a găzduit, SCM Rm. Vâlcea a fost tot pe locul 3, după rezultatele: 27-30 cu DVSC Debrecen şi 33-27 cu SCMU Craiova.