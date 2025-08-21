Handbal masculin: Minaur Baia Mare, prima finalistă a Supercupei României, la turneul de la Bistriţa

Echipa Minaur Baia Mare este prima finalistă a Supercupei României, după ce a învins joi, la turneul de la Bistriţa, formaţia HC Buzău, scor 28-27 (15-15). În al doilea meci se duelează campioana Dinamo Bucureşti şi vicecampioana Potaissa Turda.

Principalii marcatori ai meciului au fost Kozakevych 6 goluri, Cumpănici 5, Botea 4, Nagy 4, pentru Minaur, respectiv Virbauskas 9, Komogorov 4, Broască 3, Mitic 3, pentru HC Buzău.

Câştigătoarele din semifinale vor juca vineri în finalele pentru medalii, iar învinsele pentru locul 3.

Deţinătoarea trofeului este campioana Dinamo Bucureşti.

Bistriţa va găzdui, sâmbătă şi duminică, turneul similar feminin. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, între CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare şi Corona Braşov – Gloria Bistriţa, iar duminică finalele pentru medalii.

Deţinătoarea trofeului este campioana CSM Bucureşti.