Hansa Rostock prezintă scuze după ce un copil de nouă ani a fost rănit la un meci în timpul spectacolului pirotehnic

Echipa germană din divizia a treia Hansa Rostock a prezentat scuze după ce un băiat de nouă ani a fost transportat la spital, fiind rănit în timpul spectacolului pirotehnic organizat de club după meciul de miercuri, de pe teren propriu, împotriva echipei TSV 1860 Munchen.

Clubul a precizat într-un comunicat că, după fluierul final, au fost folosite dispozitive pirotehnice pe stâlpii de iluminat ai stadionului Ostseestadion, ca parte a unei coregrafii planificate după victoria cu 2-1 împotriva echipei din München.

În timpul spectacolului, un băiat a fost rănit şi transportat la spital, iar arena a suferit daune minore. Poliţia a deschis o anchetă.

„Regretăm profund acest incident tragic. Ancheta completă este prioritatea noastră şi sperăm că poliţia va putea determina rapid şi pe deplin cauzele”, a declarat joi preşedintele clubului, Ronald Maul.