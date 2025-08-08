Hansi Flick a fost suspendat un meci de către UEFA

Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european.

Amendă de 7.750 de euro pentru gruparea catalană

Hansi Flick a contestat vehement anumite decizii luate de arbitrul polonez Szymon Marciniak în manşa secundă a semifinalei Ligii Campionilor împotriva lui Inter Milano, în Italia, pierdută de catalani cu 3-4.

Această atitudine a tehnicianului spaniolilor nu a rămas fără urmări, iar vineri Comisia Disciplinară a UEFA i-a aplicat antrenorului german o suspendare de un meci pentru „abatere de la regulile de conduită”.

Asistentul său, Marcus Sorg, a primit aceeaşi sancţiune, iar cei doi vor trebui să plătească o amendă de 20.000 de euro fiecare.

Într-o decizie separată, UEFA i-a amendat pe atacanţii Barcelonei, Lamine Yamal şi Robert Lewandowski, cu câte 5.000 de euro fiecare pentru nerespectarea instrucţiunilor unui ofiţer de control antidoping şi pentru neprezentarea imediată la punctul de control după meci.

Clubul FC Barcelona a fost, de asemenea, amendat cu 5.250 de euro pentru aruncarea de obiecte de către suporterii săi şi cu 2.500 de euro pentru aprinderea de bombe fumigene în timpul meciului.

Inter Milano a fost amendată cu 22.000 de euro pentru obstrucţionarea accesului publicului de către suporterii săi, precum şi cu 11.500 de euro pentru utilizarea de bombe fumigene.