Hansi Flick, după jocul cu România: ,,Mă enervează teribil asta”

Hansi Flick, antrenorul naţionalei de fotbal a Germaniei, a reacţionat la finalul jocului cu România din preliminariile Campionatului Mondial ce va avea loc în 2022, în Qatar, terminat cu o victorie, scor 2-1.

Golurile partidei de la Hamburg au fost marcate de către Ianis Hagi, în minutul 9 al jocului, în timp ce nemţii au întors scorul în repriza a doua, prin Serge Gnabry, în minutul 52, cu un şut din afara careului şi Thomas Muller, în minutul 81.

La finalul jocului, Hansi Flick s-a arătat deranjat de faptul că echipa sa a primit gol, dar a precizat că victoria a fost una meritată.

,,Golurile primite mă enervează teribil. Nu a fost atât de ușor de suportat după aceea. Echipa s-a luptat, a dat totul și a luat din energia publicul: asta am vrut. În cele din urmă, victoria este bine meritată împotriva unei echipe care s-a apărat foarte bine.

Mă bucur că am câștigat jocul și am dominat autoritar. Un astfel de meci face parte din dezvoltarea echipei. Când lucrurile nu merg așa bine, este important să ne luptăm, să arătăm forță și asta am făcut astăzi.”, a declarat Hansi Flick, la finalul jocului cu România.

În urma acestui rezultat, România ocupă locul 4 în clasamentul Grupei J, cu 10 puncte acumulate din 7 partide disputate până acum.