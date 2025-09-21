Hansi Flick i-a ironizat pe cei de la Real Madrid, cu privire la „Balonul de Aur”

Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur 2025 de luni, de la Paris, pentru a „arata respect câştigătorilor”.

„Trebuie să fim acolo şi să arătăm respect câştigătorilor”, a spus Hansi Flick

Lamine Yamal, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur, va fi şi el prezent. Anul trecut, Real Madrid a marcat ceremonia Balonului de Aur prin absenţa sa, boicotând evenimentul, madrilenii fiind supăraţi că vedeta lor Vinicius nu a câştigat. Echipa madrilenă s-a declarat la acea vreme „nerespectată” de către organizatorii ceremoniei.

„Nu ştiu dacă îl vom vedea vreodată pe Lamine Yamal câştigând Balonul de Aur, dar cred că da. Acum suntem nominalizaţi şi oricine este nominalizat merită acest lucru. Trebuie să fim acolo şi să arătăm respect câştigătorilor, este extrem de important”, a spus Flick, înainte de Barcelona – Getafe.