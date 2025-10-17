Hansi Flick își exprimă nemulțumirea cu privire la un meci disputat la Miami: ”Nu sunt fericit”

FC Barcelona și Villarreal vor disputa meciul tur în Statele Unite ale Americii, la Miami.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, este nemulțumit că va călători 7.200 de kilometri pentru a disputa meciul din luna decembrie.

Antrenorul catalanilor a vorbit despre partida din iarnă.

”Jucătorii mei nu sunt fericiţi, eu nu sunt fericit, dar LaLiga a decis că vom juca acest meci”, a declarat el.