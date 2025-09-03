Haos în Turul Spaniei! Motivul incredibil pentru care etapa 11 nu a avut învingător

Etapa a 11-a din La Vuelta 25 nu a avut un câștigător din cauza protestelor de la linia de sosire din Bilbao.

Organizatorii au decis ca timpii să fie luați cu 3 kilometri înainte de linia de sosire

În acel moment, liderul clasamentului general, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), era în frunte, alături de Tom Pidcock (Q36.5), care se dovedise a fi cel mai puternic pe ultima ascensiune a zilei, Alto de Pike.

Danezul, ai cărui coechipieri controlaseră etapa de la început, își păstrează locul în La Roja înaintea etapei a 12-a, din Cantabria.

Cursa a început cu ascensiunea pe Alto de Laukiz, la fel ca etapa 1 a Turului Franței 2023. Atacanți precum Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), Eddie Dunbar (Jayco AlUla) și Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) fac mișcări timpurii, dar Visma-Lease a Bike al lui Jonas Vingegaard împinge o urmărire puternică.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) reușește să creeze un decalaj. Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) îl urmează, dar este lăsat în urmă la baza celei de-a doua urcări a zilei. Plutonul ajunge și el înapoi la Pedersen la km 22, dar danezul pornește din nou la drum pe măsură ce drumul se aplatizează spre vârf.

De data aceasta, este urmat de Marc Soler și Orluis Aular (Movistar), obișnuiți și ei să strălucească pe aceste drumuri (locul 3 la Circuito de Getxo 2024, Pike fiind ultima ascensiune a zilei).

Landa încântă spectatorii

Visma-Lease a Bike controlează diferența față de evadare la aproximativ un minut. Soler este cel mai activ în frunte. În ultimii 80 de kilometri, merge singur la baza celei de-a patra ascensiuni a zilei, Alto de Morga.

Își mărește avantajul la 1’25”, dar diferența scade din nou spre prima ascensiune pe Alto de Vivero. Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) profită de ocazie pentru a reduce diferența față de Soler… Dar cei doi sunt imediat prinși de pluton, cu 59 km înainte de final.

Legenda bască Mikel Landa (Soudal Quick-Step) atacă Alto del Vivero și ajunge singur în vârf (km 104,4). Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) îi ia roata înainte de ultimii 50 de kilometri. În spatele lor apare un grup de urmăritori, inclusiv Mads Pedersen (Lidl-Trek), locul 3 la sprintul intermediar când cursa trece prima dată prin Bilbao (km 119,6).

Un spectacol Pidcock și nicio victorie de etapă

Buitrago pornește singur la 33 km de linia de sosire, în timp ce Landa se luptă cu durerile de spate. Pentru a doua ascensiune pe Alto del Vivero, UAE Team Emirates-XRG și Red Bull-Bora-Hansgrohe ridică ștacheta. Joao Almeida accelerează de două ori. Columbianul este ajuns din urmă cu 25 km înainte de final, iar o duzină de cicliști rămân în frunte.

Cei întârziați încearcă să facă față ritumului, dar organizatorii evenimentului fac un anunț la Radio Vuelta cu privire la sfârșitul etapei: „Din cauza unor incidente de la linia de sosire, am decis să cronometrăm cu 3 kilometri înainte de linia de sosire. Nu vom avea un câștigător de etapă. Vom acorda punctele pentru clasamentul cățărătorilor și la sprintul intermediar, dar nu pe linia de sosire”.

În ultima ascensiune a zilei, Pidcock (Q36.5) dă lovitura. Vingegaard încearcă să-l urmeze, dar nu reușește. Reduce decalajul pe coborâre, iar cei doi termină împreună cu câteva secunde înaintea lui Joao Almeida, Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) și Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).