Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni

Deciziile UEFA au stârnit tot felul de discuții în România în ultimele săptămâni. Forul european a luat Cupa Campionilor Europeni, ce era atribuită lui FCSB, și a pus-o în palmaresul Stelei, dar la câteva zile a avut loc o nouă surpriză.

Cupa Campionilor Europeni din 1986 a rămas în aer! Nimeni nu are trofeul în palmares

Site-ul UEFA este într-un haos total în ultimele zile, iar schimbările continue care se fac pe pagina web derutează fanii din ce în ce mai tare. Dacă în urmă cu două săptămâni Cupa Campionilor Europeni a fost atribuită Stelei, astăzi ea nu mai aparține nimănui, conform site-ului forului european.

În zona în care apar toate campioanele europene înșiruite, emblema câștigătoarei din 86 lipsește din nou, iar în mai multe secțiuni ale paginii apare emblema celor de la FCSB, lucru ce denotă că UEFA s-ar putea să se fi răzgândit cu privire la decizia luată în urmă cu două săptămâni.

La secțiunea de palmares, Cupa Campionilor Europeni apărea în dreptul Stelei București până ieri, 28 octombrie, însă astăzi, aceeași echipă apare fără niciun trofeu european în vitrină.