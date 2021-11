Haosul de la FCSB declanșat de Gigi Becali: „M-a sunat, a început din nou cu amenințări”

Situația de la FCSB este una în aer. Pauza dedicată jocurilor primei reprezentative a rupt echipa din Liga 1 în două.

Edi Iordănescu a plecat, fiind forțat de Gigi Becali, cel care l-a numit imediat ca înlocuitor pe Toni Petrea. Suporterii formației ”roș-albastre” nu au mai suportat și s-au dezlănțuit asupra finanțatorului de 63 de ani, vandalizându-i palatul.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului a dat detalii despre relația dintre fani și Gigi Becali, precizând că nu este de acord cu incidentul pe care l-au provocat ultrașii echipei la reședința patronului.

”În seara respectivă, am spus-o clar. Niciodată nu am fost de acord cu vopsitul gardului. E urât să facem așa ceva. Am înțeles că a chemat poliția.

I-am zis ”nea Gigi, poți să chemi pe cine vrei dumneata”. Eu nu am nicio legătură, să se facă anchetă, sunt camere. M-a sunat, a început din nou cu amenințări. De când am venit eu acasă i-am adus milioanele de suporteri înapoi”, a declarat Mustață, pentru Pro X.