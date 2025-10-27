Harrie Lavreysen nu are rival! A câștigat al șaptelea titlu mondial consecutiv la sprint

Ciclistul olandez Harrie Lavreysen, ‘regele’ sprintului, a cucerit al șaptelea său titlu mondial consecutiv în proba de sprint individual, duminică, la Santiago de Chile, în ultima zi a CM de ciclism pe velodrom.

La 3 titluri de recordul absolut al japonezului Koichi Nakano

Cu acest al șaptelea titlu, Lavreysen îi egalează pe francezul Daniel Morelon, italianul Antonio Maspes și belgianul Jef Scherens, care au dominat sprintul la vremea lor. El mai are nevoie de trei medalii de aur pentru a-l egala pe campionul absolut, legendarul japonez Koichi Nakano, câștigător zece ani consecutiv între 1977 și 1987.

Dar la numărul de titluri la toate disciplinele, Lavreysen este deja, la 28 de ani, primul din toate timpurile.

Învingându-l pe Matthew Richardson, care a schimbat naționalitatea australiană pentru un pașaport britanic, duminică în finală, ‘Olandezul zburător’ a cucerit al 20-lea său titlu mondial, un total record.

El a reușit să-și treacă în palmares cu șase titluri mai mult decât precedentul deținător al recordului pe velodrom, francezul Arnaud Tournant.

La Santiago, Lavreysen, care este și cvintuplu campion olimpic, și-a adăugat încă patru titluri la palmaresul său, câștigând succesiv probele de sprint pe echipe, miercuri, keirin, joi, un kilometru și sprint individual, duminică.

Italianul Elia Viviani, care și-a anunțat la începutul acestei luni finalul carierei, a făcut o ultimă cursă de excepție, cucerind un al treilea și ultim titlu de campion mondial pe velodrom, în cursa cu eliminare în fața neozeelandezului Campbell Stewart în ultimul sprint din cariera sa.

‘Am fost foarte nervos la start, ca și cum era prima oară. A fost un final perfect, exact ce-mi doream, un moment foarte special pentru mine’, a declarat italianul de 36 de ani, unul din marile numele ale sportului cu pedale, campion olimpic la Rio în 2016 și medaliat olimpic cu argint la Paris în 2024, precum și câștigător de etape la cele trei Mari Tururi.