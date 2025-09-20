Harry Kane, de neoprit în Bundesliga! A reușit hat-trick pentru Bayern Munchen

Atacantul englez Harry Kane a reușit o triplă pentru Bayern Munchen în meciul pe care campioana en titre a Germaniei l-a câștigat în deplasare, cu scorul de 4-1, în fața formației Hoffenheim, sâmbătă, în cadrul etapei a patra din Bundesliga.

Kane a deschis scorul în finalul primei reprize (44), iar apoi a mai marcat de două ori din penalty, pe parcursul reprizei secunde (49. 77).

Pentru bavarezi a mai punctat Serge Gnabry (90+9), în timp ce golul de onoare al gazdelor a fost reușit de Vladimir Coufal, în urma unei lovituri libere (82).

În vârstă de 32 de ani, Harry Kane a reușit cu această ocazie al nouălea său hat-trick de la sosirea la Bayern, în 2023. El a ajuns la un total de 98 goluri în 103 meciuri disputate pentru clubul munchenez în toate competițiile.

Internaționalul este golgheterul actualei ediții a ligii germane, cu un 8 goluri, trei dintre ele de la punctul cu var.

Grație acestui succes, al patrulea consecutiv de la debutul sezonului, Bayern Munchen a rămas în fotoliul de lider al clasamentului, cu maximum de puncte (12).

Tot sâmbătă, FSV Mainz, viitoarea adversară a echipei Universitatea Craiova în Conference League, s-a impus cu scorul de 4-1 pe terenul formației FC Augsburg, grație golurilor lui Kaishu Sano (14), Dominik Kohr (26), Paul Nebel (60) și Armindo Sieb (69). Pentru gazde a punctat Samuel Essende (84).

Acesta este primul succes obținut de Mainz în actuala ediție din Bundesliga, grație căruia a urcat pe locul 12 în clasament, cu patru puncte.

Universitatea Craiova, liderul campionatului României, o va înfrunta pe FSV Mainz în Bănie, pe 21 noiembrie.