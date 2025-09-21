Harry Kane e foarte aproape să doboare recordul lui Cristiano Ronaldo și Erling Haaland

Internaționalul englez Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen, are șansa să devină fotbalistul care atinge cel mai rapid borna de 100 de goluri marcate pentru un club din cele mai importante cinci campionate din Europa, informează DPA.

Atacantul este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Angliei

Keane a înscris până în prezent 98 de goluri în 103 meciuri disputate pentru Bayern Munchen în toate competițiile, ultimele dintre ele sâmbătă, în partida câștigată în deplasare, cu scorul de 4-1, în fața formației Hoffenhiem, în Bundesliga, pe parcursul căreia a reușit un hat-trick.

Actualul record este deținut în prezent de portughezul Cristiano Ronaldo alături de norvegianul Erling Haaland, cei doi având nevoie de 105 meciuri pentru a marca 100 de goluri pentru Real Madrid, respectiv Manchester City.

În vârstă de 32 de ani, Harry Keane trebuie să înscrie două goluri la vinerea viitoare, în cursul meciului de pe teren propriu cu Werder Bremen, din campionatul Germaniei, pentru a ajunge la 100 de goluri în 104 meciuri și să stabilească astfel un nou record.

Dacă nu va reuși asta, englezul va avea ocazia să egaleze performanța lui Ronaldo și Haaland la partida cu ciprioții de la Pafos FC, din Liga Campionilor, pe 30 septembrie.

Harry Kane este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Angliei, cu 74 de goluri în 109 selecții.