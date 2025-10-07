Harry Kane ia în calcul prelungirea contractului cu Bayern Munchen
Autorul unui început de sezon impresionant cu Bayern, atacantul englez Harry Kane a asigurat că ar putea „lua în considerare” prelungirea contractului său cu clubul din München, la care s-a alăturat în 2023 şi cu care are contract până în 2027.
„Am spus deschis, acum câteva săptămâni, că nu am purtat încă aceste discuţii cu Bayern. Dar dacă ar fi să aibă loc, aş fi dispus să discut şi să am o conversaţie sinceră. Evident, asta va depinde de cum va decurge anul viitor şi de ce vom realiza împreună”, a adăugat Kane (32 de ani), care a marcat 103 goluri în primele sale 106 apariţii cu Bayern, potrivit AFP.
Căpitanul Angliei (109 selecţii, 74 goluri) a fost invitat să comenteze o posibilă revenire în Premier League, după declaraţiile antrenorului Thomas Frank.
Antrenorul echipei Tottenham a „asigurat că este mai mult decât binevenit” la clubul pentru care a jucat 435 de meciuri şi a marcat 280 de goluri. „În ceea ce priveşte Premier League, nu ştiu. Dacă m-aţi fi întrebat când am părăsit clubul pentru a mă alătura Bayernului, aş fi răspuns fără ezitare că mă voi întoarce”, a declarat Kane.
„Acum, că sunt în Germania de câţiva ani, aş spune probabil că acest lucru s-a estompat puţin, dar nu aş spune că nu mă voi mai întoarce niciodată”, a adăugat el imediat.
„Deocamdată, aş spune că trăim un moment fantastic şi nu mă gândesc la altceva”, a concluzionat Kane, care a marcat de 18 ori în 10 apariţii cu Bayern de la începutul sezonului.