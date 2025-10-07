Harry Kane ia în calcul prelungirea contractului cu Bayern Munchen

Antrenorul echipei Tottenham a „asigurat că este mai mult decât binevenit” la clubul pentru care a jucat 435 de meciuri şi a marcat 280 de goluri. „În ceea ce priveşte Premier League, nu ştiu. Dacă m-aţi fi întrebat când am părăsit clubul pentru a mă alătura Bayernului, aş fi răspuns fără ezitare că mă voi întoarce”, a declarat Kane.

„Acum, că sunt în Germania de câţiva ani, aş spune probabil că acest lucru s-a estompat puţin, dar nu aş spune că nu mă voi mai întoarce niciodată”, a adăugat el imediat.

„Deocamdată, aş spune că trăim un moment fantastic şi nu mă gândesc la altceva”, a concluzionat Kane, care a marcat de 18 ori în 10 apariţii cu Bayern de la începutul sezonului.