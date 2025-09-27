Harry Kane, primul juc[tor care a reuşit să înscrie cel mai repede 100 de goluri pentru un club dintr-unul din campionatele europene din Top 5

Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene.

Harry Kane (32 de ani) a marcat vineri seara două goluri în meciul pe care Bayern Munchen l-a disputat, pe teren propriu, împotriva formaţiei Werder Bremen, scor 4-0. Kane a ajuns astfel la 100 de goluri marcate pentru Bayern Munchen, în toate competiţiile, de la momentul venirii în Bavaria, în vara lui 2023.