Harry Kane, primul juc[tor care a reuşit să înscrie cel mai repede 100 de goluri pentru un club dintr-unul din campionatele europene din Top 5
Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene.
Harry Kane (32 de ani) a marcat vineri seara două goluri în meciul pe care Bayern Munchen l-a disputat, pe teren propriu, împotriva formaţiei Werder Bremen, scor 4-0. Kane a ajuns astfel la 100 de goluri marcate pentru Bayern Munchen, în toate competiţiile, de la momentul venirii în Bavaria, în vara lui 2023.
Kane a reuşit această performanţă în numai 104 meciuri, depăşindu-i astfel pe portughezul Cristiano Ronaldo şi pe norvegianul Erling Haaland, care marcaseră 100 de goluri în 105 meciuri disputate pentru Real Madrid, respectiv Manchester City.
Astfel, Harry Kane a devenit cel mai rapid jucător care reuşeşte să înscrie 100 de goluri pentru un club care activează într-unul din cele mai importante cinci campionate europene (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franţa).
În Bundesliga, Kane a ajuns la 72 de goluri marcate în 68 de meciuri jucate.