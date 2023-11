Harry Maguire, sincer după ce a acceptat să rămână la Manchester United: ”Îmi place foarte mult”

Harry Maguire (30 de ani) și-a recâștigat postul de titular în centrul defensivei lui Manchester United.

„Am evoluat în câteva meciuri anul trecut, doar că nu am jucat atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Am avut două sau trei oportunități de a juca mai multe meciuri consecutive ca titular, dar am avut probleme din cauza bolii și a accidentărilor și, astfel, nu am putut să am un ritm prin care să mă fac remarcat antrenorului”, a spus Maguire, potrivit BBC Sport.

„Îmi place foarte mult să joc pentru acest club și am fost dispus să rămân și să lupt pentru locul meu.”, a mai spus Maguire.