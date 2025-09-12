Campioana României a pierdut la limită, 2-3, prima manșă din turul 1 al Europa Cup, în deplasare cu puternica formație daneză HB Koge, dar păstrează șanse importante de calificare în turul următor al competiției. Cu foarte multe internaționale, jucătoare obișnuite cu partide la cel mai înalt nivel, gazdele au deschis scorul în chiar minutul 1, dar până la finalul partidei s-au lovit mereu de un joc organizat al Farului, care a replicat tăios când a avut ocazia. Iar când apărarea constănțeană a fost depășită, a ieșit la rampă în multe situații Lilian Onyango, ale cărei intervenții au oferit și mai multă încredere echipei.

Partida retur, care va avea loc la Ovidiu, miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, se anunță de pe acum incendiară, în care aportul fanilor constănțeni poate fi decisiv.

HB Koge – Farul Constanța 3-2 (1-1)

Au marcat: Gejl 1, Pelkowski 58, Luplau 90+1 / Botojel 10 (penalty), Pînzariu 61

Au evoluat – Koge (antrenor Mørch Rasmussen): Aleksic – Schultz, Uhre, Ruedt, Markvardsen (60 Briggs) – Garcia (90 Huisman), Pelkowski, Gejl – Madsen (60 Thygesen), Nadim (60 Luplau), Korhonen (80 Oskarsdottir). Rezerve: Møller – Sehested, Brandt, Guy, Callesen, Jerenko, A.Hansen.

Farul (antrenoare Raluca Simes): Onyango – Stancu, Bratu, Stanciu, Mango – Botojel (83 Mihăescu), Boycheva – Bălăceanu (75 Ivanova), Ghaly, Chiper – Pânzariu (90+2 Croitoru). Rezerve: Achiței – Stoicescu, Bogos, Cășeriu, Băcanu, Cristea.