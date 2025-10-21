HC Buzău și-a aflat adversara din EHF European Cup

ACS HC Buzău 2012 va înfrunta echipa israeliană Maccabi Tel Aviv în turul 3 al competiției masculine de handbal EHF European Cup, potrivit tragerii la sorți efectuate, marți, la Viena.

Maccabi a eliminat Anorthosis Famagusta

Buzoienii vor juca prima manșă pe teren propriu, pe 15 sau 16 noiembrie, iar manșa secundă în deplasare, pe 22 sau 23 noiembrie.

HC Buzău, actualul lider al Ligii Naționale, a trecut fără probleme de echipa sârbă RK Leotar în turul al doilea, cu două victorii clare, 46-21 și 43-30, ambele la Buzău.

Maccabi a eliminat echipa cipriotă Sabbianco Anorthosis Famagusta, după 38-28 și 22-25 în ambele meciuri jucate la Larnaca.