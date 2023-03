Helmut Duckadam a analizat lupta la titlu în Superligă: „FCSB are un mare handicap”

Fostul mare portar Helmut Duckadam vede CFR Cluj drept principala candidată la titlu, iar despre FCSB spune că are un mare handicap.

Superliga și-a disputat ultimele meciuri din Etapa a 30-a, ultima a returului. Mai e de jucat un singur meci, Sepsi – FC U Craiova 1948, programat joi, de la ora 21:00, la finalul căruia vom afla ultima echipă calificată în play-off.

Helmut Duckadam consideră că, după evoluțiile din ultimul timp, CFR Cluj are, din nou, prima șansă la titlu. „Am avut, la un moment dat, dubii că CFR-ul nu va ține pasul. La un moment dat, au avut un joc mai slab. Dar, după jocul de aseară, cu U Cluj, din nou le dau prima șansă la câștigarea campionatului. Cu toate că și Gică Hagi are șansă.

FCSB are sansă. Din păcate, FCSB are un mare handicap. Din punctul meu de vedere, nu are un antrenor pe margine. Sunt momente în care un antrenor este foarte important, la marginea terenului”, a declarat Helmut Duckadam pentru as.ro.