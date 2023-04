Helmut Duckadam, ferm după ce s-a propus modificarea Legii Sportului: ”Cei de la CSA Steaua se amăgesc”

”Am văzut că în ultima perioadă sunt foarte multe păreri pro și contra. Nu sunt avocatul FCSB-ului, nu am vorbit cu domnul Becali de 5 ani și nu am nicio relație cu FCSB-ul de peste 3 ani. Toată lumea mă asociază cu FCSB, dar nu mai am treabă. Eu cred că cei de la CSA Steaua se amăgesc puțin cu această inițiativă legislativă a domnului Dâncu, deoarece domnul Dîncu nu a făcut nimic pentru Steaua cât a fost ministru și nu o să facă nici acum.

Cred că a făcut-o pur și simplu pentru el, pentru imaginea lui. Se știe foarte clar că nu e un iubitor al Stelei, el e cu CFR. Părerea mea este că această inițiativă legislativă nu are nicio șansă de a trece de Parlament. Am mai vorbit și eu cu oameni, nimeni nu știa că domnul Dîncu va face acest lucru”, a spus Helmut Duckadam, la emisiunea Fotbal Club.