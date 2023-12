Helmut Duckadam, verdict clar după ce a văzut cum a jucat FCSB: ”Nu are cel mai bun lot!”

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă. FCSB a avut un gol anulat după o fază controversată.

Helmut Duckadam s-a uitat la meci și a tras mai multe concluzii. Fostul oficial de la FCSB susține că echipa lui Becali nu mai are cel mai bun lot.

”Chiar dacă am spus de-a lungul timpului că FCSB are cel mai bun lot, nu îl mai are. Cred că CFR are cel mai bun lot, vedem ce soluții are CFR pe bancă! CFR poate veni cu jucători proaspeți și valoroși, FCSB, mai puțin”, a spus Helmut Duckadam la Digi Sport.