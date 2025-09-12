Hochei pe gheaţă: Canadienii achitaţi de acuzaţia de agresiune sexuală vor putea juca din nou în NHL începând cu 1 decembrie

Cei cinci jucători achitaţi în iulie după ce au fost acuzaţi de agresiune sexuală vor putea juca din nou în NHL începând cu 1 decembrie, a anunţat joi liga profesionistă nord-americană, potrivit AFP.

Judecaţi în Canada, Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dube, Carter Hart şi Callan Foote au fost achitaţi în 24 iulie, punctul final al unui caz în care erau acuzaţi de agresiune sexuală asupra unei femei într-o cameră de hotel în iunie 2018, după o gală a fundaţiei federaţiei lor. NHL i-a suspendat pe cei cinci jucători în ianuarie 2024 (patru dintre ei jucau atunci în campionat), în momentul punerii lor sub acuzare.

În urma achitării lor, liga de hochei a decis să le permită să semneze un contract începând cu 15 octombrie şi să joace începând din 1 decembrie, la mai puţin de două luni după începerea sezonului 2025-2026.

În ciuda achitării lor, NHL, care a condus propria anchetă, consideră comportamentul jucătorilor „tulburător şi inacceptabil” şi „foarte departe de valorile aşteptate de ligă”.