Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei, arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat joi, 23 octombrie 2025, ora 19:04,
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 14-a a Superligii:
AFK Csikszereda – Petrolul Ploieşti, ora 17.30
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Vlad Baban
Camera VAR: Adrian Cojocaru, Stelian Slabu
Observatori: Adrian Vidan, Ioan Mironaş
FC Argeş – Dinamo, ora 20.30
Arbitri: Florin Andrei – Bucsi Imre-Laszlo, Alexandru Vodă – Răzvan Negară
Camera VAR: Ionuţ Coza, Cosim Vătămanu
Observatori: Robert Dumitru, Mircea Călin.