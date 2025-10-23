Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei, arbitrii partidelor de vineri, din Superligă

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat joi, 23 octombrie 2025, ora 19:04,

 

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 14-a a Superligii:

AFK Csikszereda – Petrolul Ploieşti, ora 17.30

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Vlad Baban

Camera VAR: Adrian Cojocaru, Stelian Slabu

Observatori: Adrian Vidan, Ioan Mironaş

FC Argeş – Dinamo, ora 20.30

Arbitri: Florin Andrei – Bucsi Imre-Laszlo, Alexandru Vodă – Răzvan Negară

Camera VAR: Ionuţ Coza, Cosim Vătămanu

Observatori: Robert Dumitru, Mircea Călin.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport