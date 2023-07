Horațiu Moldovan a spus ce a făcut cu primii bani câștigați în fotbal: „Așa am simțit în momentul ăla”

Portarul echipei Rapid, Horațiu Moldovan, i-a dat bunicii lui primii bani câștigați din fotbal, la un turneu inter-școlar.

„Noi, ca grup, suntem uniți”, a spus Horațiu Moldovan despre naționala României

Horațiu Moldovan a fost titular în meciurile pe care naționala României le-a remizat în deplasare cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2), în preliminariile CE 2024. Chiar dacă a avut prestații foarte bune, știe că asta nu înseamnă că are garantat postul de titular.

„Nu pot să decid eu dacă voi fi titular în continuare la națională, asta va decide domnul Edi, domnul selecționer. Eu trebuie să joc bine pentru Rapid, să mă concentrez la ceea ce am de făcut.

Criticile de după aceste meciuri? Sincer, nu prea am stat să citesc, am plecat în vacanță și m-am deconectat de la fotbal. Fiecare e liber să spună ceea ce crede. Important e că noi, ca grup, suntem uniți.

Nu cred că e ușor să obții un punct în Elveția, corect? I-am simțit pe elvețieni puternici, în meci, dar speranța moare ultima, și-n fotbal. Mă bucur că a fost inspirat Vali Mihăilă și a înscris două goluri. Ar trebui să avem mai multă încredere în noi, iar în fotbalul de-acum oricine poate bate pe oricine”, a spus Moldovan pentru gsp.ro.

„Venind de la Cluj la București am învățat să fiu om cu oricine”, dezvăluie Horațiu Moldovan

El susține că din momentul în care începe sezonul mintea îi este numai la fotbal până când are loc ultimul meci oficial.

„Sunt un băiat liniștit, care se odihnește după antrenamente. În timpul campionatului, sunt concentrat doar pe fotbal. În timpul vacanțelor, mă mai distrez, adică îmi place mult să stau cu familia, să merg în concedii cu prietenii cu care am copilărit.

Și-acum am fost în vacanță cu ei. Îi apreciez și țin mult la ei. Eu am prieteni de când eram copil. Când ești în vârful muntelui, mulți sunt lângă tine, dar când te duci pe tobogan… Dar eu am prieteni care au fost lângă mine când eram la Ripensia, sunt și acum când sunt la națională”, a mai spus el.

Moldovan s-a adaptat la București, chiar dacă nu este ceea ce își dorește. „Bucureștiul e cam aglomerat, stresant, nebunie în trafic. Dar am fost primit bine la Rapid din primul moment, mă simt de parcă aici aș fi crescut.

Aprecierea suporterilor fac și Bucureștiul mai plăcut. Nu claxonez în trafic, dar mă mai enervez, să nu întârzii la antrenament sau la vreo întâlnire.

Venind de la Cluj la București am învățat să fiu om cu oricine, să ajut cum pot pe fiecare. Ai mei mi-au dat cel mai bun sfat, să nu-mi pierd încredere niciodată în mine și să încerc să nu fac rău”, a mai dezvăluit el.

Horațiu Moldovan i-a dat bunicii lui primii bani câștigați în fotbal

Portarul Rapidului a mai precizat că primii bani câștigați ca fotbalist, 500 de lei, i-a dat bunicii lui, decedată între timp.

„Primii mei bani în fotbal i-am câștigat la un turneu al școlilor, ‘Campionii Clujului’, am luat locul 1 și am câștigat 500 de lei. Am mers și i-am dat bunicii mele, Dumnezeu s-o ierte!, care m-a dus peste tot la fotbal, stătea după mine oriunde. Așa am simțit în momentul ăla.

Mă sfătuiesc foarte mult cu părinții mei, din banii pe care-i câștig în fotbal mă gândesc să-i investesc ca să am o anumită siguranță. Majoritatea în imobiliare. La astea se gândește orice fotbalist.

Sunt foarte conectat cu familia mea. Dacă nu vorbim zilnic, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Toate deciziile le iau cu ei, chiar și transferuri, prelungiri de contracte”, a mai spus el.