Horațiu Moldovan acuză un coleg după egalul cu Hermannstadt: „A dat Rrahmani pe lângă minge și nu am mai putut interveni mai bine!”

Rapid a bifat o remiză duminică seară în deplasare. Giuleștenii au înregistrat scorul de 1-1 contra celor de la Hermannstadt.

După meci, portarul Horațiu Moldovan a explicat ce s-a întâmplat la faza golului primit de echipa sa. Iată pe cine a învinuit pentru reușita sibienilor.

„A dat Rrahmani pe lângă minge și nu am mai putut interveni mai bine!”

„Am avut un meci foarte dificil. Am întâlnit o echipă bună și cred că e un rezultat echitabil. Noi nu am făcut un joc foarte strălucit, ne gândim la următorul meci. Nu avem timp să ne plângem. Nu știu să spun acum la cald, nu am analizat nimic, m-am uitat doar la unele faze. A dat Rrahmani pe lângă minge și nu am mai putut interveni mai bine.

Dacă vrem să ne batem acolo sus, trebuie să arătăm la fel, indiferent unde jucăm. Sunt încrezător că această echipă se va bate la titlu, cred că bătălia finală se va da în play-off”, a declarat Horațiu Moldovan, conform Digi Sport.