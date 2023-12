Horațiu Moldovan, ambționat după remiza cu Petrolul: „Eu vreau să mă bat la titlu!”

După 0-0 cu Petrolul Ploiești, Rapid continuă seria meciurilor fără victorie. Giuleștenii au bifat ultima dată o victorie în campionat cu FCSB (2-1).

Horațiu Moldovan a oferit o primă reacție după meciul de vineri seară. Iată cum a comentat rezultatul obținut de echipa sa.

„Eu vreau să mă bat la titlu!”

„A fost un joc foarte dificil, toată tactica s-a schimbat după acel cartonaș roșu. Nu am apucat să văd faza. Mă bucur că nu am pierdut, am întâlnit o echipă bună. Erau importante cele 3 puncte, dar e bine și așa decât deloc.

Probabil așa a fost tactica lor, să mă lovească. S-a mai întâmplat și înainte. Mă dor și acum coastele. Nu e nimic, sunt bărbat și merg mai departe. E foarte greu să joci cu un om în minus, atât s-a putut. Nu ne mulțumește acest punct, noi ne gândim mereu doar la victorie.

Eu vreau să mă bat la titlu. Nu cred că s-a dat un ultimatum. Suntem alături de domnul Bergodi, conducerea îi dă credit, avem un grup bun și cu siguranță ne vom reveni.

Am avut două obiective, locurile 1-3 și Cupa României. Din păcate, unul l-am ratat. Acum trebuie să facem totul ca să fim în fruntea clasamentului. Nu am fost niciodată certați cu suporterii, ei sunt campionii României deja, nu au adversar”, a spus Horațiu Moldovan, după remiza cu Petrolul.