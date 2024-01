Horațiu Moldovan este entuziasmat că a ajuns la Atletico Madrid: „Probabil nu aş mai fi avut niciodată această ocazie unică”

Horaţiu Moldovan a fost prezentat oficial de noua, Atletico Madrid, după ce a semnat un contract pe trei ani şi jumătate.

„Probabil nu aş mai fi avut niciodată această ocazie unică”, admite Horațiu Moldovan

Fostul portar al Rapidului va purta tricoul cu numărul 1 și va fi rezerva experimentatului sloven Jan Oblak.

„Am un respect enorm pentru el. A fost idolul meu înainte să ajung aici. L-am putut întâlni şi este un portar incredibil. Pot învăţa multe de la el. Când se va ivi ocazia, sper să pot profita de ea şi să-mi fac treaba cât mai bine”, a spus Moldovan.

El debuta la națională pe pe 17 noiembrie 2022, câînd România pierdea împotriva Sloveniei, iar Oblak a fost integralist la echipa adversă.

„Viaţa este incredibilă în fotbal. În urmă cu un an şi jumătate, am avut un meci amical în oraşul meu, la Cluj, şi am jucat împotriva lui Jan. După meci, am făcut schimb de tricouri. Pentru mine a fost un moment incredibil.

Ieri am râs amândoi de această poveste. Acum sunt coechipierul său. Am doar cuvine bune despre el”, a adăugat goalkeeper-ul român, care a împlinit 26 de ani pe 20 ianuarie.

Referindu-se la transferul la Atletico, Moldovan a recunoscut că nu putea lăsa acest tren să treacă. „Probabil nu aş mai fi avut niciodată această ocazie unică, dacă nu ar fi fost acum”, consideră el.

„Este un pas mare în cariera mea”, spune Horațiu Moldovan

Moldovan, care acum 4 ani nici măcar nu avea echipă în liga secundă română, s-a făcut remarcat la Rapid, pentru care a disputat 113 meciuri oficiale, din ianuarie 2020.

„Există multă muncă în spatele ascensiunii mele. Aş dori să le mulţumesc public tuturor antrenorilor mei pentru ajutorul acordat. Este incredibil pentru mine. Am muncit mult. Patru ani mai târziu, viaţa mea s-a schimbat total.

Am ajuns la un club imens la nivel mondial, ale cărui meciuri le-am urmărit la televizor. Pentru mine este un pas mare în cariera mea. Este o onoare să pot reprezenta aceste culori. Este o onoare să mă alături unui club atât de mare.

Sunt aici să lucrez cu toată puterea mea. De asemenea, aştept oportunitatea mea şi să dau totul pentru aceste culori.

Tot ce mi se va întâmpla aici mă va ajuta foarte mult. O să mă antrenez cu jucători care au câştigat Cupa Mondială, cu jucători care sunt printre cei mai buni din lume”, a mai spus Moldovan.

„Voi fi un jucător foarte hotărât”, dă asigurări Horațiu Moldovan

Moldovan va fi al treilea jucător român care evoluează la Atletico, după regretatul Daniel Prodan (1996-1998), care a disputat 44 de partide oficiale, şi Cosmin Contra, care a jucat între 2002 şi 2005 (a fost împrumutat un sezon la West Bromwich), adunând 41 de meciuri.

„Voi fi un jucător foarte hotărât. Mă gândesc mult la obiectivele pe care ni le-am propus împreună cu clubul şi cu întreaga echipă.

Cred că am calităţi bune. De aceea am fost de acord să fiu aici. Sper că atunci când îmi va veni rândul să nu dezamăgesc pe nimeni. Sper să vă pot surprinde pe toţi şi să demonstrez marea mea valoare”, a adăugat portarul român.