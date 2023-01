Horațiu Moldovan, lăudat de Florin Răducioiu: „Va deveni foarte mare!” – Ce l-a impresionat pe fostul internațional român!

Rapid s-a impus vineri seară cu scorul de 3-0 în fața lui Sepsi. Florin Răducioiu a ținut să îl laude pe tânărul portar al giuleștenilor, Horațiu Moldovan.

Mai exact, Răducioiu a fost impresionat de prestația lui Moldovan. Iată ce a declarat despre goalkeeper-ul Rapidului.

„Va deveni foarte mare!”

„Horațiu Moldovan este un jucător interesant, un bun portar, care cred că va deveni foarte mare. Are calităţi importante. Mi se pare foarte sigur pe el.

Nu am fost pe stadion la Rapid, dar îmi dă impresia că şi în meci vorbeşte mult. Asta înseamnă că are personalitate şi coordonează apărarea, pentru că el este ultimul apărător. Are reflexe foarte bune. E un portar modern”, a declarat Răducioiu, pentru orangesport.ro.