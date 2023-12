Horațiu Moldovan se gândește la plecare: ”Să fac pasul afară!”

Rapid a încheiat anul 2023 cu o remiză albă. Giuleștenii au bifat doar un 0-0 pe terenul celor de la Farul Constanța.

La finalul meciului, Horațiu Moldovan a oferit mai multe declarații.

Portarul din Giulești susține că ar fi tentat să plece de la Rapid, dacă ar primi o ofertă bună din afară.

”Cred că e un rezultat echitabil. Am avut ocaziile noastre, am întâlnit o echipă foarte bună, e campioana României. Domnul Hagi merită tot respectul pentru tot ce face aici. Am văzut doar faza cu Budescu, a fost fault. În rest nu vreau să comentez, chiar nu știu.

Trecem printr-un moment greu, nu am mai câștigat de 7-8 meciuri, era necesară această pauză. Le cerem scuze suporterilor, o să ne pregătim foarte bine în cantonamentul ce urmează și cred că la finalul campionatului o să ne bucurăm. Ne ajută acest sistem, se înjumătățesc punctele, vom avea doar meciuri tari în play-off și orice se poate întâmpla.

Acum mă pot gândi la ceea ce urmează pentru mine, dacă va veni o ofertă foarte bună, mă gândesc să fac pasul afară. Am avut prestații destul de bune, mă bucur că am terminat acest an sănătos”, a spus Moldovan.