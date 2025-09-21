Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 21 septembrie 2025, ora 19:21,

Arbitrii Horia Gabriel Mladinovici şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a zecea a Superligii.

Brigăzile de la cele două confruntări:

Csikszereda – Metaloglobus, ora 18.00

Arbitri: Horia Gabriel Mladinovici – Ovidiu Artene, Mihăiţă Necula – Ionuţ Coza

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Andrei Antonie

Observator: Marcel Savaniu

Dinamo – Farul Constanţa, ora 21.00

Arbitri: Florin Andrei – Adrian Popescu, Alexandru Vodă – Iulian Călin

Arbitri VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel

Observator: Eduard Dumitrescu

superligaarbitri
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport