Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 21 septembrie 2025, ora 19:21,
Arbitrii Horia Gabriel Mladinovici şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a zecea a Superligii.
Brigăzile de la cele două confruntări:
Csikszereda – Metaloglobus, ora 18.00
Arbitri: Horia Gabriel Mladinovici – Ovidiu Artene, Mihăiţă Necula – Ionuţ Coza
Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Andrei Antonie
Observator: Marcel Savaniu
Dinamo – Farul Constanţa, ora 21.00
Arbitri: Florin Andrei – Adrian Popescu, Alexandru Vodă – Iulian Călin
Arbitri VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel
Observator: Eduard Dumitrescu