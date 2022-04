Horia Tecău, declarații surprinzătoarea despre partida României pierdută clar cu Polonia: ,,Putem pleca de aici cu capul sus!”

Mă uit la lucrurile pozitive, e prima mea experiență drept căpitan, am întâlnit o echipă tehnică, foarte sudată, care s-a adaptat foarte repede rolurilor, fiecare a știut foarte bine ce are de făcut, astfel am putut să mă concentrez pe detaliile legate de fete, de meciuri, strategie.

Echipa s-a pregătit foarte bine, din prima zi, până în ziua meciurilor a crescut nivelul de joc și am intrat în meciurile de vineri pregătiți. Am întâlnit o echipă foarte puternică, poate cea mai puternică din câte s-ar fi putut, dar noi ne-am concentrat la partea noastră, pe care am făcut-o cât de bine am putut și putem pleca de aici cu capul sus”, a declarat Horia Tecău la conferința de presă.