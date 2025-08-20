Hromada, primul pe lista neagră a lui Gâlcă la Rapid! Antrenorul i-a găsit deja înlocuitor

Articol de Ionuț Nichita - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 16:30,
Jakub Hromada (29 de ani) este primul fotbalist de la Rapid aflat pe lista neagră a lui Costel Gâlcă (53 de ani). Antrenorul vrea să scape de mijlocașul slovac și s-a gândit deja la varianta cu care să îl înlocuiască.

Conform celor de la Fanatik, giuleștenii vor să renunțe la serviciile lui Jakub Hromada. Atât antrenorul Costel Gâlcă, cât și ceilalți oficiali ai Rapidului s-au săturat de fițele mijlocașului central.

Hromada este văzut în Giulești ca fiind „de porțelan, ca un bibelou”, având în vedere că se accidentează când rapidiștilor le e lumea mai dragă, slovacul fiind mai mult indisponibil decât apt de joc.

Astfel, staff-ul tehnic și conducerea administrativă vor să scape de Hromada fie acum, fie, cel mai târziu, în perioada de mercato din iarnă.

Tehnicianul Rapidului i-a găsit deja înlocuitor lui Hromada. Gâlcă vrea să aducă la formația de sub Podul Grant un mijlocaș care să se plieze pe stilul său de joc, de preferință spaniol.

