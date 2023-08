Huiduit de dinamoviști, Sergiu Hanca a reacționat: „A fost puțin ciudat, dar am încercat să îmi fac treaba!”

Dinamo și Petrolul Ploiești au înregistrat un rezultat de egalitate sâmbătă seară (1-1). Sergiu Hanca, jucătorul prahovenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, acesta a comentat huiduielile fanilor dinamoviști. Iată ce a spus despre fosta sa echipă.

„A fost puțin ciudat, dar am încercat să îmi fac treaba!”

„Sincer, nu credeam că voi juca vreodată împotriva lor, dar, știți cum e, Dumnezeu are alte planuri cu noi, mereu. A fost un sentiment puțin ciudat, pentru că am avut o perioadă frumoasă la Dinamo, am câștigat un trofeu.

A fost puțin ciudat, dar am încercat să îmi fac treaba. Chiar dacă unii m-au huiduit, eu sunt jucător profesionist. Cei care m-au huiduit nu reprezintă Dinamo, ci doar cei care susțin clubul la bine și la rău”, a declarat Sergiu Hanca, potrivit Digi Sport.