„I-au făcut autopsie să vadă dacă e viu sau mort!” Adrian Porumboiu, şocat de linia trasă de arbitrii VAR la Iaşi – Sepsi 1-0

Adrian Porumboiu a fost şocat de linia trasă de arbitrii VAR la Poli Iaşi – Sepsi 1-0.

”Nu am văzut. Cum? A tras linia printre picioarele jucătorului? Am fost prins cu alte lucruri, chiar n-am văzut meciul. Cum, i-a tras linia printre picioare? I-a făcut autopsie și s-a dus să vadă dacă-i viu sau mort, arbitrul am înțeles. Destul de complicat, îmi pare rău că nu am văzut faza, dar linia trasă printre cele două picioare, asta rămâne din tot ce a fost. Dacă e vorba de ofsaid cei care hotărăsc sunt cei din camera VAR. Deci l-au secționat pe jucătorul respectiv, l-au făcut din două bucăți”, a spus Adrian Porumboiu la fanatik.ro.