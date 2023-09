Ianis Hagi: Am avut situaţia sub control din primul până în ultimul minut

Ianis Hagi a declarat, marţi seară, după meciul cu naţionala din Kosovo, scor 2-0, că tricolorii au avut “situaţia sub control” pe toată durata jocului.

“O noapte specială, cred că am avut situaţia sub control din primul până în ultimul minut. Pe durata întreruperii am încercat să stăm încălziţi, am vorbit ce s-a făcut bine pe teren în primele minute… Ne-a ieşit. Mă aşteptam să înscriem pe final. Asta am vorbit, golul putea să vină şi în minutul 90. Trebuia să punem presiune pe ei şi golul a venit, au venit două”, a spus Hagi.

El a precizat, în ceea ce priveşte acidentarea sa trecută, că acum se simte nemaipomenit. “Multă lume vorbeşte destul de neispirat despre accidentarea mea. Îl respect pe nea Stoichiţă foarte mult. (…) A trecut foarte mult tmp de la accidentare. Fizic mă simt nemaipomenit, statisticile mele fizice sunt mai bune decât dinainte de accidentare. Pentru România voi juca până când nu mă mai lasă picioarele. Apreciez că lumea e preocupată de mine, dar sunt foarte bine”.

Ianis Hagi s-a declarat fericit de faptul că acum activează în campionatul Spaniei. “Sunt fericit, am ajuns în campionatul cel mai puternic din lume şi abia aştept să joc acolo. Apreciez iubirea pe care am primit-o din partea lui Alaves”.

România a învins Kosovo, scor 2-0, marţi seară, pe Arena Naţională, în grupa I de calificare la Euro-2024. Meciul, întrerupt în minutul 18, din cauza torţelor şi scandărilor, s-a reluat după aproximativ 50 de minute. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (83) şi Valentin Mihăilă (90+3).