Ianis Hagi are un nou antrenor. Cine o va pregăti pe Rangers

Conducerea campioanei Scoției, Rangers, a ajuns la un acord cu Giovanni van Bronckhorst (46 de ani). Olandezul îl înlocuiește astfel, pe Steven Rangers.

”Sunt foarte emoționat și mândru să mă întorc la Rangers în postura de antrenor principal. Abia aștept să vă cunosc pe toți”, a scris van Bronckhorst pe contul său oficial de Twitter.

I am very excited and proud to be returning to Rangers as the club’s new manager. I can’t wait to meet all of you! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn

