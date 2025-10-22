Ianis Hagi, avertizat dur de fostul selecționer Ladislau Boloni: „Timpul trece, trebuie să fie mai exigent“

Ianis Hagi, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, a primit un avertisment dur de la fostul selecționer Ladislau Bölöni, care consideră că mijlocașul nu a făcut progresele așteptate la vârsta sa. Bölöni a subliniat că, la 27 de ani, Ianis trebuie să devină mult mai exigent și să își ridice „ștacheta” dacă vrea să ajungă la nivelul despre care vorbea tatăl său, Gheorghe Hagi.

Ceea ce îl îngrijorează pe Bölöni este faptul că Ianis a părăsit recent Rangers, o echipă cu tradiție, pentru a semna cu Alanyaspor, o grupare cotată drept mediocră în Superliga turcă, unde clubul ocupă locul 8 din 18. Fostul antrenor a atras atenția că Ianis trebuie să compenseze anumite lipsuri în joc prin efort, disciplină și o abordare mai simplă și eficientă.

Acesta a precizat că, deși Ianis are calități tehnice și o viziune bună asupra jocului, încă are lucruri de îmbunătățit, iar nebunia tinereții trebuie lăsată în urmă pentru a atinge maturitatea sportivă. Îndemnul fostului selecționer este clar: la această vârstă, jucătorul trebuie să demonstreze mai multă consistență și ambiție pentru a nu risca să rămână în impas.

Bölöni și-a exprimat speranța ca Ianis să gestioneze mai bine această perioadă și să profite de calitățile pe care le are pentru a reveni la un nivel superior.

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 26 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat…. Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva.

Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri!

De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități. Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții…

Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)… Dar începe să fie deja prea mult!“, a spus fostul selecționer, conform sport.ro.