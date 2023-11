Ianis Hagi, decis înainte de meciul cu Israel: ”Suntem obișnuți să jucăm acest gen de partide!”

Selecţionerul Edward Iordănescu a anunţat, sâmbătă, lotul pentru ultimele două meciuri al tricolorilor în grupa de calificare la Euro 2024. Ar putea debuta pentru prima reprzentativă Andrei Artean, Bogdan Racoviţan şi Andres Dumitrescu.unţă frf.ro.

Înainte de meciul cu Israel, Ianis Hagi a oferit mai multe declarații.

“Sunt fericit, e clar că atunci când câștigi tricolorul lunii, înseamnă că fanii sunt fericiți. Mă motivează orice trofeu. Cele colective sunt cele mai importante, cele care mă motivează zilnic, dar știu că și prestațiile mele individuale vor ajuta echipa și încerc să o fac cât mai bine.

Mereu am spus că acest grup are un potențial enorm. Mereu am vorbit la superlativ de colegii mei. Au fost fapte pe care le-am dovedit când am fost puși în fața unui examen important și am reușit să scoatem rezultate bune.

Curajul este de două ori mai mare pentru că suntem aproape de a ne îneplini obiectivul. Rămânem cu picioarele pe pământ, rămânem echilibrați. Știm că sunt două meciuri cu presiune mare, dar suntem obișnuți să jucăm acest gen de partide”, a declarat Ianis Hagi.