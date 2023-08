Ianis Hagi, dorit în Spania după ce a ajuns rezervă neutilizată la Rangers

Ianis Hagi (24 ani) nu a evoluat niciun minut în eșecul lui Rangers cu Kilmarnock, scor 0-1, și poate ajunge la o nouă echipă.

Internaționalul român poate pleca de la Rangers în această vară. Potrivit xcatalunya.cat, Espanyol, care a retrogradat din La Liga, este echipa care ar vrea să îl transfere pe fiul lui Gică Hagi.

Mutarea se poate realiza cu o singură condiție. Gruparea din Barcelona se află în discuții avansate cu Sevilla pentru cedarea lui Nico Melamed (22 ani), astfel că Ianis Hagi poate fi ofertat doar că mutarea se va concretiza.

„Ianis Hagi are un potențial uriaș ca mijlocaș ofensiv. A avut prestații bune și are calitatea de care Espanyol are nevoie. Totuși, mutarea nu poate fi făcută până când nu este ceva concret”, notează sursa citată.