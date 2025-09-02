Ianis Hagi e aproape de a semna cu o nouă echipă

Ianis Hagi (26 de ani) nu a prins un transfer în Europa de Vest şi a decis să meargă în campionatul Turciei.

Internaţionalul român şi-a dat acordul de principiu şi urmează să semneze cu cei de la Alanyaspor, care ocupă locul în 9 în prima ligă turcă.

„Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, se va transfera în Turcia. Alanyaspor a ajuns la un acord de principiu cu Ianis Hagi, care a rămas liber de contract după plecarea de la Rangers.

Starul de 26 de ani e acum în drum spre Turcia, pentru a semna contractul. Prin acest transfer, Alanyaspor îşi propune întărirea liniei ofensive“, relatează presa turcă.