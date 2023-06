Ianis Hagi este încrezător după remiza din Kosovo: „Nu mergem în Elveția că poate scoatem un egal”

Naționala de fotbal a României a remizat, 0-0, în Kosovo, în etapa a 3-a din Grupa I a preliminariilor Campionatului European 2024.

„Nu mergem în Elveția că poate scoatem un egal”, a spus Ianis Hagi după egalul din Kosovo

Atacantul Ianis Hagi a fost trimis pe teren în minutul 86, în locul lui Nicolae Stanciu. A fost primul meci la națională al jucătorului echipei scoțiene Rangers, după o pauză de un an și 7 luni.

Ultima dată fusese folosit pe 14 noiembrie 2021, pe finalul partidei câștigată în deplasare cu Liechtenstein, 2-0, ultima din preliminariile CM 2022 din Qatar.

Ianis Hagi este mulțumit de remiza din Kosovo și susține că naționala României merge în Elveția la victorie.

„Sunt mândru de ce am realizat, că am reuşit să intru din nou în circuitul naţionalei. Sunt bucuros că am jucat şi acum sunt pregătit pentru următorul meci. Nu îţi garantează nimeni că terenul e perfect, trebuie să te adaptezi. Contează tactica, mai ales la nivelul ăsta.

Mai avem meciul cu Elveţia. Ideal ar fi să luăm trei puncte. Apoi continuăm în septembrie-octombrie. E devreme să ne gândim la clasament.

Eu ştiu cu cine sunt pe teren. Noi nu suntem obişnuiţi să mergem. Nu mergem acolo că poate scoatem un egal.

Nu mai avem 21 de ani. Avem 25, 26. Nu mai suntem copii. Vreau să joc. Toţi vor să joace 90 de minute. Îmi doresc să câştigăm”, a spus Ianis Hagi.