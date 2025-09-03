Ianis Hagi face vizita medicală în Turcia și urmează să semneze contractul. Cu ce român va fi coleg

Ianis Hagi a ajuns la Istanbul și face vizita medicală înainte de semnarea contractului cu Alanyaspor. Internaționalul român, liber de contract în ultimele trei luni, a ales oferta financiară cea mai avantajoasă din Turcia, după ce a avut și propuneri de la Fatih Karagumruk și Elche din Spania. Hagi urmează să semneze un contract pe doi ani cu Alanyaspor, club care a încheiat sezonul precedent pe locul 12 în Super Lig.

La Alanyaspor, Hagi va fi coleg cu Umit Akdag, titular în centrul defensivei României U21 la EURO, iar există posibilitatea ca cei doi să joace împreună și la prima reprezentativă a României, în condițiile în care Federația încearcă să-l convingă pe Akdag să accepte să joace pentru România, deși acesta așteaptă și oferte de la Turcia.

Ianis Hagi are o cotă de piață de aproximativ 1,5 milioane de euro și a mai evoluat în cariera sa la Viitorul (acum Farul), Fiorentina, Genk, Rangers și Alaves.