Ianis Hagi, în formă excelentă după transferul la Alanyaspor! „Prințul” ar putea debuta sâmbătă în Turcia

După s-a vorbit foarte mult de transferul lui Ianis Hagi în această vară, „Prințul” a semnat în cele din urmă cu Alanyaspor și se află într-o formă fizică de invidiat. Mijlocașul ar putea să debuteze sâmbătă, 13 septembrie.

Ianis Hagi, formă de invidiat înainte de debutul la Alanyaspor

Rămas liber de contract în această vară după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi nu s-a grăbit și a așteptat cea mai bună variantă până în momentul în care ales să semneze.

Ei bine, „Prințul” a ales destinația Turciei, țara în care s-a și născut, și astfel că Alanyaspor este formația care a reușit să-l convingă pe Ianis Hagi să-și pună semnătura pe contract.

Înainte de primul meci după pauza internațională, cu Konyaspor, duel programat sâmbătă, de la ora 20:00, Alanyaspor a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini la antrenamente. În aceste fotografii a fost surprins și Ianis Hagi, iar forma fizică în care se află este de invidiat.

În perioada în care a fost „liber”, Ianis Hagi s-a antrenat cu Farul Constanța, iar perioada petrecută la malul mării l-a ajutat cu siguranță. De menționat este faptul că în imaginile postate se regăsește și Umit Akdag, internațional de juniori al României.